كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن نجاحه الأول على تيك توك

الوكيل الإخباري - تحدث الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز عن تجربته الأولى على تطبيق تيك توك، بعد نشره فيديو عفوياً مع زميله الفنان سليمان عيد، وحقق نحو 40 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.



وذكر كريم خلال استضافته في بودكاست "بيغ تايم" مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، أن استخدامه للتيك توك كان في البداية من باب التسلية ليس أكثر.

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ولكن في أحد الأيام شجعه سليمان عيد على تصوير فيديو عفوي لهما ونشره على التطبيق، ولم يمضِ إلا وقت قصير، حتى اتصل به سليمان عيد معلناً عن تحقيق الفيديو 40 مليون مشاهدة، وبدأ بحثّه لمواصلة الرحلة على التطبيق.



وأكد أنه رفض في بادئ الأمر، لأنهما ممثلان ومكانهما أمام الكاميرات ومع الجمهور، وليس عبر التطبيقات ومواقع التواصل، إلا أنه ونتيجة لإصرار سليمان صوّرا فيديوهات أخرى حققت انتشاراً واسعاً.

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