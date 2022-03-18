الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 07:57 م

كشف اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022

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الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلام مصرية اسم البرنامج الرمضاني الجديد الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.اضافة اعلان


وذكرت أن البرنامج سيحمل هذا العام عنوان "رامز مخو ضرب"، وسيكون برنامج المقالب مختلفا نسبيا عن برامج رامز جلال السابقة ولن تكون المقالب عنيفة كما عهدها الجمهور من قبل.

وأشارت إلى أن العديد من المشاهير سيكونون ضحية رامز في برنامجه الجديد من بينهم اللاعب العالمي "محمد صلاح" بعد تداول صورة تجمعه مع رامز جلال وحارس المرمى المصري محمد أبو جبل وغيرهم من المشاهير.

كان رامز جلال قد صرح عن البرنامج قائلا: "في رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يسهل وييسر ويعديها لنا على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس".

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