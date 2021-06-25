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الجمعة، 25-06-2021 12:30 م

كشف حقيقة خروج دلال عبد العزيز من العناية المركزة

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الوكيل الاخباري - كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، حقيقة خروج الفنانة من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية.

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حيث نفى رضوان في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها "غير صحيحة وعارية تماماً عن الصحة".

 

وأكد رضوان أن حالة دلال عبد العزيز، ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة.


وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.


وتوفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهور حالته الصحية إثر إصابته بكورونا.

 

سبوتنيك

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