كف ودفوف جديد هدى حسين - صورة

الوكيل الإخباري - اقترب عرض المسلسل المنتظر "كف ودفوف" لملكة الشاشة الخليجية هدى حسين، بعد أن انتهى تصويره مع المخرج منير الزعبي، للكاتب الدكتور حمد الرومي، وهو عمل دراميّ من ٣٠ حلقة، متميز جداً في قصته والطريقة التي نُفّذ فيها.



يجمع العمل نخبة من كبار نجوم الخليج منهم الى جانب هدى حسين، روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، فهد البناي وغيرهم.

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تدور أحداث المسلسل حول فرقتين شعبيّتين، الأولى نسائية تقودها سليمة التي تجسد دورها هدى حسين والثانية تجمع الرجال، فنشهد الصراعات القائمة بين الفرقتين، والعلاقات بين أفرادها، كما يسلط الضوء على العديد من القضايا الجريئة وغير المطروحة سابقاً.





المصدر - نواعم