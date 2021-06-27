كلمات لإيمي سمير غانم تثير القلق حول صحة دلال عبد العزيز

الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، يوم السبت، القلق حول صحة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والمتواجدة بالمستشفى منذ ما يقارب الشهرين بسبب إصابتها بكوفيد-19.

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ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع إنستغرام، صورة لوالدتها دلال عبد العزيز في شبابها وعلقت عليها قائلة "أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب".



بعد نشر الصورة بقليل تفاعل العشرات من المتابعين والفنانين داعين لها بالشفاء العاجل.



وتخفي أسرة دلال عبد العزيز عنها خبر وفاة زوجها سمير غانم منذ أكثر من شهر خوفا على صحتها.

سبوتنيك