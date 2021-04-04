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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 01:48 م

كلمات مؤثرة وانهيار رضوى الشربيني في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. فيديو

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الوكيل الاخباري - ظهرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، أثناء تقديم برنامجها "هي وبس"، على قناة cbc، لأول مرة بعد وفاة والدتها وقد ارتدت الملابس السوداء ومن دون مكياج، وقالت إنها عاشت في كابوس لمدة 50 يوماً، خلال مرض والدتها ووفاتها، لافتة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن هذه المحنة حالياً.

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ودخلت رضوى في نوبة بكاء وانهارت على الهواء وهي تقول إنها أصرت على تقديم البرنامج رغم عرض القناة عليها أن تمدّد عطلتها حتى آخر شهر رمضان، لأنها تحمل رسالة وتدعم بنفسها متابعيها قائلةً "إنّ مع العسر يسرا".

 

وقالت رضوى باكيةً إن الله دائماً موجود، حتى إذا كانت الأزمة شديدة، فهو لا يكلّف نفساً إلا وسعها، وأضافت: "مهما حصل ومهما الواحد مر بحاجات مش كويسة لكن ربنا موجود، اختبار صعب والحياة اختبارات، والحياة امتحان، كل واحد فينا عنده امتحان شكل وكل واحد فينا بيمتحن في مادة شكل وبيمتحن قدر استطاعته".

وشكرت رضوى جمهورها، لأنهم كانوا الداعم الأساسي في محنتها بدعواتهم لها ولوالدتها، كما وجّهت رسالة شكر الى أسرتها والى شخص معين ساندها، وطلبت من جمهورها أن يدعموها دائماً، وأن يكفّوا عن تعزيتها لأنها تشعر بما في قلوبهم بدون أي كلام.


يُشار إلى أن والدة رضوى الشربيني توفيت متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطلع شهر آذار (مارس) الماضي.


ويُذكر أن رضوى الشربيني تقدّم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC.

 


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