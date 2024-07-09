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الثلاثاء، 09-07-2024 10:42 ص

كلمة أشعلت غضب محمد رمضان.. صاحب واقعة الصفعة يكشف سر الأزمة

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الوكيل الإخباري- تصدر الفنان المصري محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له يصفع معجباً، فيما يرد له الأخير الصفعة.

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وخرج الشاب كريم شلبي (17 عامًا)، بطل الأزمة، عن صمته، وكشف سبب الخلاف الذي أثار غضب محمد رمضان.


وأوضح الشاب كريم شلبي، في تصريحات صحافية، أنه قال كلمة عن طريق المزاح أغضبت صاحب لقب "نمبر وان"، إذ نعته بـ "محمد حمضان".


وأشار شلبي إلى أنه كان من بين عدد من المعجبين المحيطين بالفنان في قرية مراسي بالساحل الشمالي، محاولًا التقاط صورة سيلفي معه، وعندما مازحه بعبارة "محمد حمضان"، مكررًا إياها أكثر من مرة، ما أثار حفيظة محمد رمضان، فسارع بسؤاله عن اسمه، مطالبًا إياه بإخراج هاتفه، وعندما فشل، قام بصفعه، ليبادله الشاب نفس الصفعة في نفس اللحظة.


ليحدث بعدها اشتباك وتدخل الحاضرون لفض الاشتباك وتهدئة الأجواء، لينتهي الأمر بالذهاب إلى أمن القرية لتحرير محاضر، إلى أن تمكن مدير أعمال محمد رمضان من إنهاء الخلاف بالتصالح.


وأوضح كريم شلبي أنه قام بتصوير المشاجرة بهاتفه، وحصل على الهاتف بعد تدخل رجل الأمن.


في المقابل، تجاهل محمد رمضان أزمة تبادل الصفع بينه وبين كريم شلبي، ونشر مقطع فيديو وسط جمهوره في الساحل الشمالي.

 

 

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