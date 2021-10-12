كليب اغنية الفنانة لطيفة 'الاستاذة' حقق نجاحاً كبيرا

الوكيل الإخباري - أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها الكبيرة بأن كليب "الاستاذ" لاقى صدى كبيراً، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض على شاشة DMC.



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قالت ان كليب "الاستاذ" ينقل مشاعر انتماء المواطن الى دولته «فكرة الكليب مبنية على الأستاذ الذي ينقب عن الآثار، عشان يطلع للناس أحلى ما في بلده، وهو ده الأستاذ اللي يتقال له سيد الرجالة زي ما الأغنية بتقول».

وعن سبب اختيار الأماكن الأثرية في مصر من أجل تصوير العمل، قالت: «مقصود لأن مفيش زي أهرامات مصر»، مضيفة أن اختيار الموقع كان فكرتها وفكرة المخرج فادي حداد.



المصدر - الفن