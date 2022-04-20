الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تحبط تهريب مخدرات وتضبط متورطين بينهم أردنيين

الضمان يعلن عن قرارات جديدة بشأن برنامج تقسيط عبر برنامج الوكيل

حملة لتنظيف ودهان الأطاريف وتقليم الأشجار في الكرك

الارصاد توضح لـ الوكيل حول حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

دوي 3 انفجارات بمنطقة سديروت المحاذية لغزة

مليونا مصلٍ ومعتمر في الحرمين الشريفين

هل الحقن الجلدية والعضلية والمغذية تُفطر ؟ الإفتاء تجيب

اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في عجلون

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروع معسكرات الطلبة للمشاركة السياسية

الطراونة: انتخابات نقابة الأطباء في موعدها

الأربعاء، 20-04-2022 10:15 م

كم تبلغ قيمة السيارة التي يخيف بها رامز ضيوفه في رامز موڤي ستار؟

900x450_uploads,2022,04,19,8a843930cc


الوكيل الإخباري - أعتمد مقلب رامز جلال للموسم على استدراج الضيوف تحت ذريعة أن الفنان سيصور مشهد أكشن مع الفنان فان دام، ليصطحب النجم فان دام الضيوف في سيارة خاصة و يطارهم بشكل مخيف، وفي النهاية تواجه السيارة خطر السقوط في بحيرة مليئة بالتماسيح.

اضافة اعلان


وبعد أن ظهر البرنامج بـ 17 حلقة، لاحظ الكثيرون اتزان السيارة والتي يخيف رامز بها ضيوفه، وبدأ المتابعون في البحث عن إسم السيارة ونوعها وكم يبلغ سعرها.


يُستخدم في برنامج رامز موفي في موسم رمضان من عام 2022م، سيارة من النوع الشيفروليه كتمارو ZL1، وهذه السيارة نسخة مُعدّلة من طراز عام 2013 م، وعُرضت للمرة الأولى في عام 2011م، من خلال معرضٍ أُقيم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي أبرز مواصفات هذه السيارة:


• تُصنّف هذه السيارة في قائمة أقوى وأسرع سيارات العالم.


• يوجد لها توازن مثالي.


• تتمتع بهيكلٍ مطورٍ بشكلٍ كبير، ونظامٍ حديث.


•  يؤمن للسائق إمكانية عالية في التحكم فيها.


• قوة محركها تبلغ 580 حصانًا.


• غطاء محرك السيارة مصنوع من مادة الألومنيوم المُزين بألياف الكربون، ويوجد عليه شبك بارز للتهوية، وأضواء هالوجينية.


يتراوح سعر السيارة التي ظهرت في برنامج رامز وهي من نوع الشيفروليه كتمارو ZL1، ما بين 68,000 إلى 70,700 دولار أمريكي، أي ما يعادل داخل المملكة العربية السعودية 255,000 إلى 265,000 ريال سعودي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20-04-22-463989870

تسريبات: رامز جلال مُهدد

1202225163011158581720

سحر فوزي: تريند الشيخ عبد العليم وأم بشير لم يضايقني

7364666-1883938078

تأجيل عرض مسلسل شرف لبعد شهر رمضان

1558126572-3813-14

نوال الزغبي توجه رسالة غامضة

7617839a

عملية تصفية الحسابات تبدأ ونهاية مأساوية لسيد الأجنبي على يد توبة

image (1)

شاهد..هيا الشعيبي تثير الجدل بفيديو جديد

أخبار متعلقة
12591

فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من فيسبوك

main_image62519c3ec435e

حنان مطاوع : كنت اعلم بمقلب رامز جلال

كم-عمر-الفنان-رامز-جلال-

تعرّف على عمر الفنان رامز جلال

84779

الكشف عن تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2022

f3e04aeb-elaosboa04732-1-scaled-1

قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2022.. وقنوات العرض

_122329013_whatsubject

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم النابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة القرآن - صور