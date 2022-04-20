كم تبلغ قيمة السيارة التي يخيف بها رامز ضيوفه في رامز موڤي ستار؟

الوكيل الإخباري - أعتمد مقلب رامز جلال للموسم على استدراج الضيوف تحت ذريعة أن الفنان سيصور مشهد أكشن مع الفنان فان دام، ليصطحب النجم فان دام الضيوف في سيارة خاصة و يطارهم بشكل مخيف، وفي النهاية تواجه السيارة خطر السقوط في بحيرة مليئة بالتماسيح.

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وبعد أن ظهر البرنامج بـ 17 حلقة، لاحظ الكثيرون اتزان السيارة والتي يخيف رامز بها ضيوفه، وبدأ المتابعون في البحث عن إسم السيارة ونوعها وكم يبلغ سعرها.



يُستخدم في برنامج رامز موفي في موسم رمضان من عام 2022م، سيارة من النوع الشيفروليه كتمارو ZL1، وهذه السيارة نسخة مُعدّلة من طراز عام 2013 م، وعُرضت للمرة الأولى في عام 2011م، من خلال معرضٍ أُقيم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي أبرز مواصفات هذه السيارة:



• تُصنّف هذه السيارة في قائمة أقوى وأسرع سيارات العالم.



• يوجد لها توازن مثالي.



• تتمتع بهيكلٍ مطورٍ بشكلٍ كبير، ونظامٍ حديث.



• يؤمن للسائق إمكانية عالية في التحكم فيها.



• قوة محركها تبلغ 580 حصانًا.



• غطاء محرك السيارة مصنوع من مادة الألومنيوم المُزين بألياف الكربون، ويوجد عليه شبك بارز للتهوية، وأضواء هالوجينية.



يتراوح سعر السيارة التي ظهرت في برنامج رامز وهي من نوع الشيفروليه كتمارو ZL1، ما بين 68,000 إلى 70,700 دولار أمريكي، أي ما يعادل داخل المملكة العربية السعودية 255,000 إلى 265,000 ريال سعودي.