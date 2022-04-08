كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في رامز موفي ستار ؟

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كشفت تداولات إعلامية أن الفنانة رانيا يوسف تقاضت 30 ألف دولار في حلقة رامز موفي ستار، وهو أكثر مما حصلت عليه الفنانة هنا الزاهد التي تقاضت 25 الف دولار.وحلت الفنانة رانيا يوسف ضيفا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني رامز موفي ستار، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة.وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من الفنانة رانيا يوسف قائلًا: "نجمة البطانة اللي مسيطانا، معانا رانيا يوسف".وعلق الفنان رامز جلال على ملابس الفنانة صابرين: "الحاجة الوحيدة الحشمة اللي لابساها رانيا يوسف هي الجزمة"وحمل فاندام صورة رانيا بالبطانة، وبالغ في التغزل بها، قبل أن يطلب رقمها من رامز جلال والذي رفض ذلك بطريقة ساخرة وطلب منه التوقف عن ذلك.يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام افي الثاني على التوالي.