الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

شهداء الأقصى تعلن عن عملية مركز الإعصار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

الأرصاد تُحذر من طقس السبت: ضباب وانخفاض على الحرارة

كيف تتعامل مع حوادث تسرب الغاز في المنزل؟

مصدر حكومي يوضح حقيقة صرف 56 دينار لكل طفل

ما حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع أو للإقلاع عن التدخين أثناء الصيام؟

ما هو المرض المبيح للفطر في رمضان؟

ارتفاع عدد القتلى في عملية تل أبيب إلى ثلاثة

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار بورصة عمان في أسبوع

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

الجمعة، 08-04-2022 11:01 م

كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في رامز موفي ستار ؟

08-04-22-133882817


الوكيل الإخباري - كشفت تداولات إعلامية أن الفنانة رانيا يوسف تقاضت 30 ألف دولار في حلقة رامز موفي ستار، وهو أكثر مما حصلت عليه الفنانة هنا الزاهد التي تقاضت 25 الف دولار.اضافة اعلان


وحلت الفنانة رانيا يوسف ضيفا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني رامز موفي ستار، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة.

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من الفنانة رانيا يوسف قائلًا: "نجمة البطانة اللي مسيطانا، معانا رانيا يوسف".

وعلق الفنان رامز جلال على ملابس الفنانة صابرين: "الحاجة الوحيدة الحشمة اللي لابساها رانيا يوسف هي الجزمة"

وحمل فاندام صورة رانيا بالبطانة، وبالغ في التغزل بها، قبل أن يطلب رقمها من رامز جلال والذي رفض ذلك بطريقة ساخرة وطلب منه التوقف عن ذلك.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم  تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام افي الثاني على التوالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

حرمان ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات

380310_0

أحمد مكي يسخر من بوسي شلبي في الكبير أوي

10-10

حياة الفهد: سنوات الجريش أعادنا لسنوات صعبة - فيديو

7710195_1540834601

أمير كرارة يشارك المتابعين كواليس مسلسل العائدون - صورة

1776472_0

رحمة أحمد تتفوق في دور زوجة الكبير

8505409_1649273376

أغنية ستو انا لأكرم حسني تثير تفاعل المتابعين وتحصد الملايين-صورة

أخبار متعلقة
image

حرمان ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات

لبلبلل

شاهد.. رد فعل حمو بيكا بعد اكتشاف مقلب رامز

135-165634-mbc-ramez-galal-masr-2

كم وصلت أجور ضحايا رامز موفي ستار ؟

958

بالدولار.. سعر خرافي لحقيبة ياسمين صبري في رامز موفي ستار

كم-عمر-الفنان-رامز-جلال-

تعرّف على عمر الفنان رامز جلال

www.elmostaqbal.com_2022-04-02_17-21-53_199726

تعرّف على ضحية رامز موفي ستار في الحلقة الثانية