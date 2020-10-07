كندا حنا تعود للسينما بفيلم أنت جريح

الوكيل الإخباري _ بعد غياب كشفت الفنانة السورية كندا حنا عن عودتها إلى عالم السينما من جديد، من خلال فيلم ”أنت جريح“ .

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حيث ستجسد حنا دور سيدة طامحة إلى الحقيقة، والصدق في هذا الزمن، لتضعها الظروف أمام منعطفات عدة، لكن الحيرة لاتجد مسلكاً إليها عند مفترقات المحطات، لتختار بطلة الفيلم أن تكمل طريقها، وتكون سيدة قرارها وابتسامتها.

يذكر ان آخر أعمال حنا السينمائية هي ”دمشق-حلب“ و“الاعتراف" .

المصدر : إرم نيوز

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