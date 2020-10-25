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الأحد، 25-10-2020 10:34 ص

كندا حنا تكشف تفاصيل شخصيتها في الكندوش

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية كندا حنا عن تفاصيل دورها في مسلسل "الكندوش" مشيرة الى انها تستعد لتصوير مشاهدها في مطلع الشهر المقبل في دمشق.


حيث انها ستؤدي شخصية "أمل"، وهي الفتاة التي نشأت على العادات والتقاليد والتي تحمل الأمل في حياتها.

من الجدير بالذكر أن كندا حنا شاركت سابقاً في عدة أعمال شامية أبرزها "باب الحارة، خاتون، طاحون الشر .

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المصدر :  الفن 

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