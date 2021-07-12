​كندة حنا​ تبهر متابعيها في آخر ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة السورية كندة حنا متابعيها بلوك جديد، بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأطلت كندة بشعر مجعد بملابس كلاسيكية، ووضعت نظارات مدورة ووضعت ماكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها.



ولاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.



وكانت كندة قد توجهت بعد حملة إنتقادات طالتها بسبب شخصيتها في مسلسل "الكندوش"، برسالة لمنتقديها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كتبت فيها:" هاد التجيش لي على السوشال ميديا صار مكشوف اليوم صارو كتير من الناس عاملين حالهم نقاد وهني مجرد أشخاص بيتخبو تحت إسم صفحات وبهاجمو الفنانين لصالح ومقابل مدح فنانين آخرين نزلو عن كتافنا بلعب الدور اللي بيعجبني إذا ما حبيت فيك تنتقد بس الكذب وإصدار الشائعات عيب وروح تابع نجماتك المفضلات، بس بدك تقلل أدب مشان تطلع على كتافي إنت وغيرك في طرقات تانية للنجاح إنك تتعب وتتعبي على حالكن بجد".









المصدر - الفن