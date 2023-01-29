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الأحد، 29-01-2023 05:08 م

كندة حنا تتحول الى نسخة عن كاريس بشار -صورة

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الوكيل الإخباري- احدثت الممثلة السورية كندة حنا ضجة واسعة بين المتابعين وذلك بسبب التغير الكبير في ملامحها بحسب ما اكدوا.

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وفي التفاصيل، فقد نشرت كندة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورتين لها، كانت الاولى بمثابة الصدمة لكثير من المتابعين، إذ اعتقد الكثير منهم للوهلة الاولى بأنها زميلتها الممثلة السورية كاريس بشار.


وكان من التعليقات " فكرتك كاريس والله"، " مو ضالل شي من كندا هي كندا ماكس اخر نسخه"، "بربي ما عرفتها لو ما قريت الاسم ما بقيان شي من كندا حتى حنا ما مبين"، " وربي فكرتك كاريس".

 


 

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