كندة حنا تشارك لحظات عفوية مع أولادها بفيديو طريف-شاهد

الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة السورية كندة حنا فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه برفقة أبناءها بلحظات عفوية تشاركتها معهم.

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وظهرت كندة تلاعبهم بالكثير من الحب والعفوية ووضعت على الفيديو أنغام أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "يا بنات".



وأرفقت كندة الفيديو بتعليق كتبت فيه: "كبرو الكتاكيت سنة لله يحميهن ويخليلي ياهن ويحمي اطفالكم جميع".



وكانت كندة قد كشفت مؤخراً لموقع "الفن" أن صفحة الفانز الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي، قد تعرضت للقرصنة ولم تعد تتحكم بها، طالبة التبليغ عن الصفحة بعدما فقدت السيطرة عليها وهي التي تضم ما يقرب مليون ومئتي متابع وتحمل اسم "Kinda Hanna كينده حنا" وهي غير موثقة بالشارة الزرقاء.

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