الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

ألبانيا تشتكي من تأخر إجراءات انضمامها للاتحاد الأوروبي

إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا

المجالي رئيساً لجمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين

10 ملايين فحص مخبري أجراها الأردن بكورونا

الولايات المتحدة.. خطأ يتسبب بوقف صرف مكافآت 50 معلما

اليمن.. وفاة أكثر من 130 عنصرا بين قوات الحكومة والحوثيين في مأرب

الأردن يقترب من نحو 7 ملايين جرعة لقاح

البنتاغون يكشف سبب تخليه عن قاعدة باغرام في أفغانستان

الصحة : المطعمين قد يتعرضون للإصابة بكورونا

الصحة : يجب أن نصل إلى نسبة 75% من الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين

الثلاثاء، 28-09-2021 06:45 م

كندة حنا تشارك لحظات عفوية مع أولادها بفيديو طريف-شاهد

da749f9b43f030d09b249b3ed7bfed9f


الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة السورية كندة حنا فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه برفقة أبناءها بلحظات عفوية تشاركتها معهم.

اضافة اعلان


وظهرت كندة تلاعبهم بالكثير من الحب والعفوية ووضعت على الفيديو أنغام أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "يا بنات".


وأرفقت كندة الفيديو بتعليق كتبت فيه: "كبرو الكتاكيت سنة لله يحميهن ويخليلي ياهن ويحمي اطفالكم جميع".


وكانت كندة قد كشفت مؤخراً لموقع "الفن" أن صفحة الفانز الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي، قد تعرضت للقرصنة ولم تعد تتحكم بها، طالبة التبليغ عن الصفحة بعدما فقدت السيطرة عليها وهي التي تضم ما يقرب مليون ومئتي متابع وتحمل اسم "Kinda Hanna كينده حنا" وهي غير موثقة بالشارة الزرقاء.

 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
6153474e4c59b74fab6d529d

إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا

maxresdefault

كندة حنا تشارك لحظات عفوية مع أولادها بفيديو طريف-شاهد

czo2NjoiaHR0cHM6Ly9ha2hiYXJlbHlvbS5jb20vL2ltYWdlcy9pbWFnZXMvbGFyZ2UvMjAyMTA5MjcyMzE1MTkxMjIuanBnIjs=

إلهام شاهين في رسالة مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم - صورة

مسلسل-عروس-بيروت

موعد عرض الجزء الثالث من عروس بيروت

8131961_1632211929

تطورات أزمة شيرين أبو العز وعمر طارق العريان

19_2021-637649777898427490-842

شاهد ...تامر حسني يلبي طلب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار متعلقة
maxresdefault

كندة حنا تشارك لحظات عفوية مع أولادها بفيديو طريف-شاهد

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

159227746930087900

شاهد ...حليمة بولند تغيير مفاجئ في شكلها

WhatsApp-Image-2018-12-21-at-2-26

عودة برنامج من سيربح المليون

2020_7_1_2_30_28_602

خالد النبوي يتلقى هدية من ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده - فيديو

image-9

نيللي كريم تشعل مواقع التواصل الإجتماعي - فيديو