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الأحد، 27-09-2020 01:26 م

كندة علوش تتصدر تريند غوغل..لهذا السبب

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الوكيل الإخباري _ بعد غياب فترة عن التمثيل تصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ غوغل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته، والذي يتألف من 10 حلقات، بشخصية الشيف عاليا .

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يشار الى ان مسلسل ضي القمر بطولة كندة ويشاركها كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.

 

المصدر : الإمارات نيوز

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