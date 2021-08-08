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الأحد، 08-08-2021 10:13 ص

كندة علوش تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة السورية كندة علوش متابعيها عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور بدت فيها بدون مكياج لتظهر جمال ملامحها الطبيعية.

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وأطلّت كندة في الصور خلال لقطات سيلفي من دون ماكياج أو "فلتر"، وكشفت عن أنها تحب رؤية نفسها في المرآة بملامحها الطبيعية، حيث علّقت على الصورة قائلةً: "ضل أطّلع بالمراية وشوف وشّي متل ما هو".


كما فاجأت كندة الجمهور برأيها، إذ قالت: "أضطر أحط ميك آب أحياناً ما بعرف حالي بحس إني لابسة ماسك أو كإنه وش حدا تاني الوجه مرآة القلب".


وحرص زوجها الممثل المصري عمرو يوسف على إبداء إعجابه بالصورة التي نشرتها كندة، وعلّق عليها بمجموعة من القلوب، للتعبير عن مدى حبّه لها في كل الأوقات.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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