كندة علوش تعترف بهذا السر

الوكيل الاخباري- كشفت النجمة السورية كندة علوش، عن كراهيتها للمدخنين، وغردت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "رح اعترفلكن بسر، ما بكره شي بحياتي قد التدخين".



وأضافت: "بتمنى عيش لشوف اللحظة اللي انمنع فيها التدخين من كل الأماكن العامة وحتى الخاصة والشوارع، وإذا كان أي شي ممكن يعتبر حرية شخصية إلا التدخين لإنو مزعج ومضر للمحيطين مو بس للمدخن".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة علوش وانقسمت التعليقات بين وافقها الرأي وعبر عن انزعاجه من رائحة الدخان وبين من دافع عن التدخين واعتبر وصفها للأمر مبالغة.



يذكر أن كندة مشغولة حالياً بتصوير مسلسلها الجديد "الستات بتعرف تقتل"، مع عدد من النجوم منهم ، إنجي المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين،أحمد وفيق، إخراج محمد سلامة، ومن المتظر عرض العمل قريباً عبر منصة "شاهد".

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المصدر: لها