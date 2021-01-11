كواليس إستعانة محمد رمضان بطفل في أغنيته الجديدة.. شاهد

الوكيل الاخباري - في مقابلة مع برنامج ET بالعربي، كشف المنتج محمد حامد تفاصيل استعانة الفنان المصري محمد رمضان بالطفل السوري محمد جنيد في أغنية "مصباح علاء الدين"، التعاون الثالث الذي يجمعه بمحمد رمضان بعد أغنيتي "يا حبيبي" و"يلا بينا".

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قال حامد إنه كان يبحث مع محمد رمضان عن طفل يمتلك صوتاً جميلاً، وفوجئا أثناء مشاهدة مقاطع فيديو على "يوتيوب" بالطفل محمد جنيد يغني في مكان قديم في سوريا، فتواصلا مع أهله وموزعه، وقررا إشراكه في الأغنية.



وأضاف أن فيديو كليب الأغنية، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، سيكون من إخراج حسام الحسيني، الذي حقق نجاحاً كبيراً مع محمد رمضان الفترة الماضية، وكان آخر فيديو كليب أخرجه له هو "يا حبيبي"، وتم تصويره في دبي، ومن المنتظر أن يتم تصوير فيديو كليب "مصباح علاء الدين" بمجرد أن يجد محمد رمضان الوقت اللازم وسط انشغاله بتصوير مسلسله الجديد "موسى".



ووفقا للبرنامج، تأتي أغنية "مصباح علاء الدين"، التي شوق محمد رمضان متابعيه لها بفيديو قصير، ضمن أغنيات ألبوم يستعد لإصداره مع المنتج محمد حامد.

وقال إن رمضان يصدر منذ فترة طويلة أغنيات منفردة "سينغل"، لكنه قرر جمعها في ألبوم.





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