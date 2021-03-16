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الثلاثاء، 16-03-2021 01:43 م

كواليس جديدة حول برنامج مقالب رامز جلال في رمضان.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بدأ الفنان المصري رامز جلال، منذ فترة، برنامجه الجديد، المروج له بين الضيوف حتى الآن باسم "رامز مريض نفسي"، والذي سبق ونفته إدارة "mbc مصر" في القاهرة.

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وقال مصدر من العاملين في أحد الفنادق المقيم فيها رامز جلال، لـ" ET بالعربي"، إنه يصور في السعودية ومتحفظ عن الظهور حتى لا يتم الكشف عن المقلب"، وذلك بالرغم من وجود بعض الأخبار التي تفيد بتواجده في المغرب.


وأضاف المصدر أن "رامز قرر الاستعانة بعدد من النجوم ولاعبين الكرة، ومنهم أحمد سعد وويزو وغيرهم بالإضافة إلى لاعبين الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن تفاصيل البرنامج في مؤتمر صحفي، حيث سيتم الكشف من خلاله عن اسم البرنامج وتفاصيله بالإضافة إلى خطة محطة "MBC" في رمضان".

 

ويواجه رامز جلال شرطا قانونيا، من أجل إجازة عرض برنامجه الجديد للمقالب في شهر رمضان، بعدما اشترطت نقابة الإعلاميين المصريين عليه تقنين وضعه داخلها، وإلا لن يحصل على تصريح مزاولة المهنة.


وحقق رامز جلال شهرة واسعة على مدار السنوات الماضية من تقديم برامج مقالب في أصدقائه الفنانين، وكانت البداية مع برنامج "رامز قلب الأسد" ثم "رامز ثعلب الصحراء" ثم "رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، ثم انتقل لعرض برنامجه على شاشة "إم بي سي مصر" في النسخ التالية: "رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" و"رامز في الشلال" وأخيرا "رامز مجنون رسمي".

 

سبوتنيك

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