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الأحد، 20-12-2020 03:35 م

كورونا تضرب عائلة الفنان الراحل محمود ياسين

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الوكيل الاخباري - مفاجأة غير سارة أعلن عنها الممثل الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاشفاً عن إصابته ووالدته الإعلامية آيات أباظة وشقيقته عاليا وخالته وبنات خالته بفيروس كورونا، حيث طلب من الجميع بأخذ احتياطاتهم حامداً الله على كل شيء.

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تصريح محمود عمرو ياسين أثار القلق على عائلة الفنان الراحل، خاصة جدته الفنانة المعتزلة شهيرة، من أن تكون قد أصيبت بالعدوى خاصة بعد غيابها عن حفل تأبين زوجها الفنان الراحل.

 

 

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