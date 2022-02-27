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الأحد، 27-02-2022 02:59 م

كيفانش تاتليتوغ يبدأ تصوير غرق نوح

كيفانش-تاتليتوغ


الوكيل الإخباري - بدأ الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ تصويره فيلمه الجديد "غرق نوح" الذي يخوض بطولته الى جانب الممثل فوندا ارييت ومن المقرر ان يعرض هذا العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

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على صعيد آخر يعود كيفانش والنجمة بيرين سات للمشاركة مجددا في بطولة مسلسل جديد، يحمل عنوان: "اذا خسر الملك".

 

وذلك بعد أن قدما ثنائيا لاقى نجاحاً كبيرا منذ 11 عاماً، في شخصيتا مهند وسمر في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"،

 

مسلسل “اذا خسر الملك” مقتبس من رواية للكاتبة نفسها التي كتبت رواية مسلسل “شقة الأبرياء” و”الغرفة الحمراء” و”فتاة النافذة” و”منزلي”.

 

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