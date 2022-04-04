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الإثنين، 04-04-2022 12:15 م

كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده الأول ويختار له هذا الإسم الغريب

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الوكيل الإخباري - احدث الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أعلن عن إسم طفله المرتقب، وهو إسم مركب "كورت إيفه تاتليتوغ"، حيث بدا الإسم غريب للغاية للمتابعين.

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هذه الحالة دفعت بزوجة كيفانش تاتليتوغ، باشاك ديزر إلى الرد والكشف عن سبب إختيار هذه التسمية للطفل، وقالت عبر حسابها الخاص: "ان لقب كورت مميز جداً بالنسبة لي ولكيفانش وذلك لأن علاقتنا بدأت في المسلسل التركي "كورت سعيد وشوري" ومضى على هذه العلاقة ثمانية سنوات وكان ثمرتها طفلنا المنتظر".

الفن

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