كيف ردت نادين نسيب نجيم على متابع طالب استبدالها بأحد الأدوار بسيرين عبد النور ؟

الوكيل الإخباري-أثارت النجمة نادين نسيب نجيم ضجة كبيرة بعد ردّها على متابع طالب باستبدالها في مسلسلها الرمضاني المقبل، بزميلتها الفنانة سيرين عبد النور.



وقال المتابع في تغريدته على "تويتر": "يا ريت لو كان سيرين بدل هاي نادين رغم احترامي اليها... ثنائيتها مع قصي خولي كتير متكررة لازم تعطى لغير ممثلة او لغير ممثل"... لتردّ عليه نادين: "ولك 5 بعيونكم وضلني شوكة بنص قلبكم آمين"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أن ثنائية النجمين الناجحة تستحق التكرار ودافعوا عن أداء نادين التمثيلي وخياراتها المتنوعة.





لها

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