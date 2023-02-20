كيف ردت نانسي عجرم على انباء انفصالها عن زوجها ؟

الوكيل الإخباري-علّقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لاول مرة على خبر انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم والذي يتم تداوله بين الفترة والاخرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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