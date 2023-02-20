كيف ردت نانسي عجرم على انباء انفصالها عن زوجها ؟

الوكيل الإخباري-علّقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لاول مرة على خبر انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم والذي يتم تداوله بين الفترة والاخرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
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وفي مقابلة لها عبر "اغاني اغاني"، قالت نانسي:"انا ما بقى رح اقول بهولي المواضيع هلأ ، لأن بعتقد خلص حكيو كتير وصار في كتير قصص وانا رديت كتير، صرت عم حس انو الرد شوي ضعيف، وما بقى رد على القصص يلي بحسها بالنسبة لإلي مش صحيحة ومش موجودة، عنا اشيا اهم بكتير نحكي فيها، في اشيا عم بتصير بالحياة بتخلينا نفكر انو نعيش اللحظة، لازم نحب بعض وننبسط مع بعض".
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