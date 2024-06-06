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الخميس، 06-06-2024 03:17 م

كيليان مورفي.. نجم نتفلكس مرة أخرى

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة نتفلكس تحويل المسلسل Peaky Blinders إلى فيلم، من بطولة كيليان مورفي، وتأليف ستيفن نايت، وإخراج توم هاربر، الذي أخرج حلقات الموسم الأول في 2013.

وتحدث كيليان مورفي، الذي استحوذ على عدد من الجوائز العالمية في 2024، عن تحويل العمل للسينما، قائلًا: "يبدو أن تومي شيلبي لم ينته من العمل معي".

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ورغم أن نتفليكس لم تقدم تفاصيل عن أحداث العمل السينمائي المنتظر، لكنها أوضحت أن الفائز بجائزة الأوسكار كيليان مورفي سيعود بدور رجل العصابات المخيف "وماس شيلبي في فيلم Peaky Blinders.
وحسب نتفلكس، تدور أحداث الفيلم في 1919 ببرمنغهام بإنجلترا، التي يهيمن عليها زعيم العصابات تومي شيلبي.

 

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