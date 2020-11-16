لأول مرة.. أبو هشيمة يتحدث عن علاقته بالفنانة ياسمين صبري - فيديو

الوكيل الاخباري - سلطت الأضواء مؤخراً على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري خلال مقابلة أجريت معه ضمن برنامج "السؤال الصعب" ، وفي هذا الإطار أشار إلى أن المتابعين عادة ما يركزون على حياته الخاصة بدلاً من الاهتمام بمشاريعه ومبادراته.

اضافة اعلان



وأضاف: "بقول للناس اللي بتابعني حاولوا تركزوا في شغلي أكتر من الحاجات الشخصية لأن الشغل ده ممكن يفيد شباب كتير".

ورداً على السؤال "ما الذي أضافه أبو هشيمة لياسمين صبري وماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟"، قال: "عامة الجواز استقرار ياسمين لايقة عليّا في حاجات كتير، أنا أكيد أضفت لها حاجات من شخصيتي وهي أضافت لي حاجات من شخصيتها".



وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث اعتبر الكثيرون رد أبو هشيمة عاماً ورأوا أنه حاول التهرب من خوض الحديث عن حياته الخاصة. واللافت أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عن زواجه من ياسمين صبري، علماً أنه ينشر صوراً له ولزوجته على حسابه الخاص على "إنستغرام" حيث يركز على مشاريعه المهنية.





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





