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الأربعاء، 22-06-2022 10:34 ص

لأول مرة أحمد أبو هشيمة يعلق على انفصاله عن ياسمين صبري

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الوكيل الإخباري-تحدّث رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لأول مرة بعد انفصاله عن الممثلة ياسمين صبري.

وأكد أبو هشيمة خلال مقابلته ضمن برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، أنه يكن كامل الاحترام لـ ياسمين صبري، موضحا أنه لا يحبّذ خوض تفاصيل حياته الشخصية على العلن. وقال: "كل الاحترام والتقدير والمعزة لـ ياسمين، ثانياً، مستحيل أتكلم في حياتنا الشخصية لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها".

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وأكد أنه يرى تعليقات الناس، وعلق: "شفت تعليقات الناس بس هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا.

 

وتابع :"ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام ودة الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة ثانية. هرد على ايه ولا ايه".

 

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