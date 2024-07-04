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الخميس، 04-07-2024 03:16 م

لأول مرة.. أصالة تعيد تسجيل أغنية بعد طرحها

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الوكيل الإخباري- أقدمت الفنانة السورية أصالة نصري لأول مرة على إعادة تسجيل إحدى أغنياتها، بعد طرحها واستماع الجمهور إليها.

ونشرت أصالة مقطعاً مصوراً من داخل الاستوديو أثناء تسجيلها أغنية بعنوان "لا تختبر" من ألبومها الجديد "ثم أنا".

وأوضحت أصالة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" أنها تتعرض لهذا الموقف لأول مرة في مشوارها الفني، معترفة بوجود خطأ في الأغنية.

وحرصت أصالة على توضيح سبب إعادة تسجيل الأغنية لجمهورها، مشيرة إلى أن مؤلف الأغنية، الشاعر قوس، لاحظ اختلافاً في المعنى بسبب التشكيل الخاطئ للحروف، فأصر على إعادة تسجيلها بشكل صحيح، فاستجابت له أصالة.

وأشاد المتابعون بتصرف أصالة، واصفين إياه بـ"المحترم والمسؤول"، معربين عن إعجابهم بالاهتمام الذي توليه أصالة لكافة التفاصيل في عملها، من أجل تقديمه بشكل مميز يليق بجمهورها.

وطرحت أصالة الأيام الماضية أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "ثم أنا" بالتعاون مع شركة روتانا.

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