لأول مرة .. الفنان الأردني عزيز مرقة مع محمد منير بحفل في الاسكندرية

الوكيل الإخباري- يشارك الفنان الأردني عزيز مرقة بحفل غنائي مع " كينج الغناء " الفنان محمد منير لأول مرة في الاسكندرية 2 كانون الأول 2022 .



وشوق الفنان الأردني الجمهور للحفل من خلال نشر البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص بـ " انستجرام" وكتب :" أهلي في الاسكندرية .. لأول مرة أنا والكينج محمد منير على مسرح واحد كتير متحمس أشوفكم .. يوم الجمعة 2 ديسمبر /2022 "



وأعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاذ جميع تذاكر فئة Regular، موضحة أن بناء على رغبة الفنان محمد منير تم طرح فئة جديدة بعدد محدود باسم «Mounir Lovers»

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