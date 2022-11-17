الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 01:21 م

لأول مرة .. الفنان الأردني عزيز مرقة مع محمد منير بحفل في الاسكندرية

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الوكيل الإخباري- يشارك الفنان الأردني عزيز مرقة بحفل غنائي مع " كينج الغناء " الفنان محمد منير لأول مرة في الاسكندرية 2 كانون الأول 2022 .

وشوق الفنان الأردني الجمهور للحفل من خلال نشر البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص بـ " انستجرام" وكتب :" أهلي في الاسكندرية .. لأول مرة أنا والكينج محمد منير على مسرح واحد كتير متحمس أشوفكم  .. يوم الجمعة 2 ديسمبر /2022 "

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاذ جميع تذاكر فئة Regular، موضحة أن بناء على رغبة  الفنان محمد منير تم طرح فئة جديدة بعدد محدود باسم  «Mounir Lovers»

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