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الثلاثاء، 19-01-2021 01:28 م

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن مرضه الخطير!

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الوكيل الإخباري_ كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا من خلال لقاء خاص له عن تفاصيل مرضه لاول مرة حيث انه يعاني من مشاكل في المعدة منذ 5 سنوات ، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

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حيث انه قال : اثبتت الفحوصات الطبية معاناتي من مرض مناعي يدعى "كرونز" يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي يجعله يهاجم الجهاز الهضمي في الجسم .

 

واضاف : "انا باخد إبرة بـ 120 الف جينيه كل شهر .

 

واشار الى انه يتلقى "الابرة" خلال 3 ساعات حيث كادت ان تودي بحياته نظرا لمضاعفاتها حيث انها تضعف جهاز المناعة بشكل كامل .

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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