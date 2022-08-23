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الثلاثاء، 23-08-2022 04:14 م

لأول مرة.. نوال الزغبي تشارك بمهرجان القلعة في مصر

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الوكيل الإخباري-استمرارا لفعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والاوبرا والباليه يحتضن مسرح محكى القلعة 3 حفلات متتالية مساء يوم الخميس 25 آب .

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وتشارك لاول مرة في المهرجان بحفل في العاشرة مساء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بمجموعة من اعمالها التى حققت شهرة واسعة منها عينيك كدابين ، ليه مشتقالك ، ما أندم عليك ، ياما قالوا ، روحي يا روحي ، شو اخبارك ، بعينك ، عقلي وقف ، علي دلعونا ، القاسي ، اللي اتمنيته ، ألف ومية ، الناس العزاز وغيرها .

 

صدى البلد

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