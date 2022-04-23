لأول مرة.. نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حقيقة ارتباطها بزميلها الفنان وائل كفوري، مؤكدة أن علاقتهما ”لم تتعدى الصداقة".

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ونفت نوال الزغبي، في لقاء متلفز عبر قناة "أم. بي. سي مصر"، وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما، قائلة: إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في ”دويتو“ أغنية ”مين حبيبي أنا“ تتردد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وصلت للزواج.



وأضافت: "الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني ووائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه ولكن أعتز به كصديق وفنان لبناني"، مشيرة إلى أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات ”حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل“.



وخلال اللقاء كشفت، الفنانة اللبنانية عن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها "تزوجت مرة واحدة فقط وحينها كنت صغيرة في عمر 18 عاما"، واصفة تلك التجربة بـ"الفاشلة" باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.

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