لأول مرة.. هنا الزاهد تكشف كواليس طلاقها

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد أسرار حياتها الشخصية للمرة الأولى وكواليس انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، ومواصفات الشخص الذي تتمنى العيش معه في المستقبل.

اضافة اعلان



وقالت هنا، خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إن طلاقها تم التمهيد له على مدار 8 أشهر، مُضيفةً: "كنت عمري ما اتخيل إن في حاجة اسمها طلاق، وربنا كان عارف إني مش مؤهلة لحاجة زي دي، الموضوع حصل بالتدرج، ولو الطلاق كان حصل مرة واحدة كنت هتعب".



النضج

وأوضحت هنا الزاهد أن هذه التجربة قد تعلمت منها الكثير، حيث جعلتها أكثر نضجاً، وهو ما عبّرت عنه بقولها: "أنا كنت ماشية بقلبي أوي وعنيدة.. والآن بقيت بعقلي وبفكر أكثر.. وما بقيتش على سجيتي وبقيت أفترض أن اللي قدامي مش طيب أوي.. عشان اتقرصت".



وحول طلاقها، لفتت إلى أن المشاكل كثرت خلال تصويرها مشاهد عملها "فاصل من اللحظات اللذيذة"، لكنها لم تُبدِ أي علامات غضب أو تأثر، الأمر الذي جعل فريق العمل يتعجب من قوة شخصيتها بعد علمهم بالطلاق.



دعم الأسرة

وأثنت هنا على موقف أسرتها ودعمهم لها خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن عائلتها قدمت لها كل الدعم والأمان، وأيقنت وقتها إن "ربنا شايل لها الأفضل"، وفق قولها.



وحول تجربة زواجها وطلاقها من فهمي، قالت: "لو رجع بيا الزمن هخوض التجربة تاني، عشان أنا مكنتش هتعلم غير لما اتخبط جامد عشان أركز في اختياراتي بعد كده".



وتابعت: "لكن مش أي حد نصدقه وندخله بيتنا وحياتنا، ومنزلتش دمعة بعد انفصالي وركزت مع نفسي، وقررت أشفي هنا من كل حاجة واتخطيت وكنت راضية جداً".



وبشأن إمكانية التمثيل والعمل مع فهمي مرة أخرى، وصفت هنا الزاهد علاقتها بطليقها الآن بأنها "زمالة عمل"، لافتةً إلى أنه لو عُرض دور جيد عليها في عمل يشارك فيه فهمي فلن ترفض.



فتى الأحلام

وحول الشخص الذي تتمنى الزواج به مستقبلاً، أشارت هنا إلى أنها تتمنى أن تتزوج شخصاً يكون "راجل بمعنى الكلمة"، حيث يكون سنداً لها ويسعى لمراضاتها وتشجيعها دائماً، وأن يتمنى لها النجاح دون غيرة، وأن تحس معه بالأمان.



ولفتت إلى أن هذا الشخص تتمنى أن يكون في مرحلة الأربعين من عمره، حيث النضج، وهو ما وصفته بـ "أنا ما بتشدش للي في سني أوي، ويفضل يكون فتى أحلامي في الأربعينات يكون شاف ناس كتير وشاف بنات كتير، وأنا أجي في الآخر".



حلم الأمومة

البيت في نظر هنا الزاهد هو العائلة والأطفال وليس الزوج والزوجة فقط، وفق ما عبرت عنه.



وتمنت أن يكون لديها أطفال، "أنا بحب الأطفال جداً.. عايزة بنت وولد، لو عندي بنت هسميها ليلى".

24