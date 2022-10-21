الجمعة 21-10-2022
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لا صحة لوفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

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الجمعة، 21-10-2022 08:16 م

لا صحة لوفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

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الوكيل الإخباري - نفى مقربون من الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر وفاتها عن عمر 42 سنة، والذي انتشر اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكتروني .

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وزاردت المشكلات التي تعرضت لها المطربة المصرية الشهيرة بسبب علاقتها مع طليقها حسام حبيب، واكتسابها وزنًا زائدًا، ثم تفاقم الخلافات مجددًا مع شقيقها الذي أودعها مستشفى للعلاج النفسي لكي تتعافى من الإدمان . 


وما زالت قضية شيرين تلقى ردود أفعال  كبيرة على مواقع التواصل وسط رسائل تأييد من الفنانين ورسائل دعم لها. 


وعانت شيرين على مدار الأشهر الماضية من خلافات وأزمات أثرت على صحتها البدنية والنفسية.

( شبابيك )


 




 

 


 

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