لا يستحق لقب الزعيم.. فنان يجدد هجومه على عادل إمام

الوكيل الإخباري _ يواصل الفنان الكوميدي رضا حامد الهجوم على الفنان المصري عادل إمام، وذلك بعد ان اتهمه في وقت سابق بطرده من آخر مسرحياته "بودي جارد" التي عرضت قبل سنوات.

اضافة اعلان





حيث قال حامد إنه يقدر عادل إمام ويراه ممثلا عظيما، لكنه أكد أن ما رواه عنه حدث على أرض الواقع وكان حقيقيا.







واشار الى أن "الزعيم" وهو لقب عادل إمام الذي يشتهر به لا يطلق عليه زعيما بسبب مسرحية سميت بهذا الاسم، وإنما يطلق عليه، لاهتمامه بالآخرين وتوجيههم ورفع شأنهم.



وأكد ان الوسط الفني هو وسط مصالح وشللية ولا يقدر الفنان الموهوب.



المصدر : سبوتنيك





