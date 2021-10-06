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الأربعاء، 06-10-2021 01:17 م

لجين عمران تخطف الأنظار في أسبوع الموضة في باريس - صور

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الوكيل الإخباري - خطفت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار بإطلالتها مؤخراً في أسبوع الموضة في باريس، وعمد رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى تداول صور لها ظهرت فيها بفستان أسود قصير بتصميم كلاسيكي وأكمام طويلة، وتضمن على عنقه إكسسوارات باللون الفضي.

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فستان لجين من ماركة "أكس بيري" ويبلغ سعره حوالي 2200 دولار أميركي.

 

متابعوا لجين إنهالوا عليها بالتعليقات، جاء فيها :"اختصار لكل معاني الرقي والفخامة والانوثة والثقافة"،" حبيت المكياج خفيف ومو مبالغ فيه"،" كتير طالعة حلوة وجسمها بجنن"،" كل شي جميل من الفستان والاكسسورات والشوز وتسريحة الشعر".

 

 

المصدر - الفن 

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