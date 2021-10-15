الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 11:39 ص

لحظة سقوط الفنانة المصرية لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة - فيديو

لبلب


الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة المصرية لبلبة للسقوط على خشبة مسرح الجونة، وذلك بسبب تعثرها في الحركة على المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

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وعقب انتهاء الفنانة لبلبة من كلمة خاصة أعدتها لإلقائها أثناء التحضير لفيديو وفيلم وثائقي عن الفنان الراحل سمير غانم في مهرجان الجونة، تم قطع الأنوار عن المسرح تمهيدا لبدء عرض الفيلم التسجيلي ودخول الفرقة الاستعراضية، ونظرا لوضع المسرح لم تلاحظ لبلبة الأدوات، فاصطدمت قدمها بالأجهزة لتسقط على الأرض، لتسرع إليها الإعلامية ناردين فرج لمساعدتها على الوقوف.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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