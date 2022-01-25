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الثلاثاء، 25-01-2022 01:05 م

لطفي لبيب يكشف حقيقة منعه ابنته عن التمثيل

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الوكيل الإخباري - جدل كبير أثير الفترة الماضية بعد انتشار أخبار عن منع الفنان لطفي لبيب ابنته عن التمثيل ودخولها الوسط الفني، عندما فكرت منذ سنوات في الانضمام إلى مجال التمثيل مثل والدها، بحجة أن الفن حرام.

وفي سياق رده على تلك الأخبار قال الفنان الكبير في تصريحات صحافية: "لم أمنع ابنتي من التمثيل بسبب الحلال والحرام، ولكن عندما منعتها، كان السبب وراء ذلك هو إشفاقي عليها من المهنة الصعبة".

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وأضاف: "الناس ترى الجانب الخارجي فقط من المهنة والشهرة، ولا أحد يعلم الأضرار والتضحيات التي يفعلها الفنان".

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