لطيفة تدعم موقف هاني شاكر - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال لقائها في برنامج Theinsider، الذي يُقدَّم على قناة "دبي" الفضائية، حرصت الفنانة التونسية لطيفة على إبداء رأيها في آخر القرارات التي اتّخذها الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء، وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا، بالقول: "هذا وهم، وليس صحيحاً أنهم الأكثر طلباً".



وأضافت: "أنا مليار في المية مع هاني شاكر في قراره، حتى يقضي على هذه الدناءة التي وصل إليها مستوى الفن؛ لأن كلمات أغاني المهرجانات تافهة، وسطحية وبذيئة".

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ووجهت لطيفة رسالة الى مطربي المهرجانات جاء فيها: "لازم يتعلموا الأشياء القيّمة في الفن، لأن الفن راقٍ ورسالة، مش إن الناس تتنطط على أغانيك بس، وأنا مش بسمع مهرجانات عشان بخاف على وداني، ولو سمعتها هروح للدكتور، أنا مسمعش غير حاجة فيها فن".

المصدر - لها

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