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الأحد، 09-10-2022 11:40 ص

لطيفة تكشف عن أغنيتها لكأس العالم 2022 - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت المطربة التونسية لطيفة تفاصيل أغنيتها للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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وقالت لطيفة في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي: "الأغنية اسمها مربوحة، وهي مهداة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، قطر والسعودية والمغرب وتونس، وأقول فيها مربوحة وإحنا راية واحدة العرب".

 

وأضافت: "الأغنية معمولة بشكل عالمي كتصوير وموسيقى وصوت، وهي من توزيع حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيني، ومن إنتاج شركتي الخاصة".


 

 

في الفن 

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