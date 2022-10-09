لطيفة تكشف عن أغنيتها لكأس العالم 2022 - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت المطربة التونسية لطيفة تفاصيل أغنيتها للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.



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وقالت لطيفة في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي: "الأغنية اسمها مربوحة، وهي مهداة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، قطر والسعودية والمغرب وتونس، وأقول فيها مربوحة وإحنا راية واحدة العرب".

وأضافت: "الأغنية معمولة بشكل عالمي كتصوير وموسيقى وصوت، وهي من توزيع حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيني، ومن إنتاج شركتي الخاصة".







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