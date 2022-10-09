لطيفة تكشف عن أغنيتها لكأس العالم 2022 - فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت المطربة التونسية لطيفة تفاصيل أغنيتها للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
وقالت لطيفة في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي: "الأغنية اسمها مربوحة، وهي مهداة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، قطر والسعودية والمغرب وتونس، وأقول فيها مربوحة وإحنا راية واحدة العرب".
وأضافت: "الأغنية معمولة بشكل عالمي كتصوير وموسيقى وصوت، وهي من توزيع حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيني، ومن إنتاج شركتي الخاصة".
#لطيفة تغني للفرق العربية في كأس العالم وهكذا كان استعدادها له #TheInsiderAr #على_أوان #تلفزيون_دبي#TheInsiderhttps://t.co/CSOV67szF9 pic.twitter.com/2pK8fg2ZMz— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) October 8, 2022
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