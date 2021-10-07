لعبة السعادة جديد خالد البريكي

الوكيل الإخباري - الفنان خالد البريكي موجود الآن في البحرين لتصوير مشاهده في المسلسل الكوميدي الجديد (لعبة السعادة)، وهو من إخراج جمعان الرويعي، ومن إنتاج شركة "أبيز برودكشنز.

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ومن تأليف وليد كمال، وسيناريو وحوار محمد جمال، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم من أبرزهم أحمد العونان وميس كمر وريم أرحمة وأميرة محمد وأمل محمد ونورا محمد ومحمد صفر وعبد المحسن القفاص بالإضافة إلى آخرين.





العمل اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه بين عائلتين يحصل أفرادهما على خريطة سحرية، ويريدون أن يبحثوا عن الكنز، والمسلسل يقدِّم قصة هادفة مفادها أن السعادة يمكن الحصول عليها بتعاملنا مع الآخرين بحب وإخلاص، وأن المال لا يجلب السعادة ما لم تكن النفوس صافية والقلوب خالية من الحقد والحسد.





المصدر - سيدتي