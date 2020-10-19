لفتة انسانية من جوزيف عطية للسيدة التي أحدثت ضجة كبيرة بعد فاجعة بيروت.. شاهد

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان اللبناني جوزيف عطية متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو له اثناء قيامه بزيارة خاصة إلى السيدة التي أحدثت ضجة كبيرة بعد الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت .

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حيث اثارت السيدة ضجة كبيرة بمقطع فيديو ظهرت فيه من وسط الركام والدمار داخل منزلها وهي تعزف على البيانو.



وقد ظهر عطية وهو يقف أمامها بينما كانت هي تجلس أمام البيانو وتعزف، وهو يغني مقطعاً من أغنيته الوطنية التي قدمها بعد الإنفجار "صلّوا لبيروت".



وارفق الفيديو بتعليق قال فيه : "من قلب الوجع.. خلَقنا أمَل".



المصدر : الفن

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