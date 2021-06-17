الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 04:25 م

لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها - صورة

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الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة  على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
 
وظهرت لقاء الخميسي من منزلها و علقت قائلة :"  قاعدة في البيت ب ال sunglasses " 
 
وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 
مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

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