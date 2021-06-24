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الخميس، 24-06-2021 10:23 ص

لقاء الخميسي تنعى المخرج احمد المهدي بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - نعت الفنانة لقاء الخميسي، المخرج أحمد المهدي الذي رحل عن عالمنا ،الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

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وكتبت لقاء، عبر حسابها على إنستغرام: "أحمد المهدي مشي، أحمد سابنا ومشي.. أول من صورني وصدق فيا".


وأضافت: "ربنا يرحمك يا حبيبي ويرضيك ويراضيك.. رحل عن عالمنا إلى عالم أفضل المخرج المحترم أحمد المهدي..


أرجوا الدعاء له ولكل من رحل من أحبابنا".
وكان المنتج صفي الدين محمود، كشف عن وفاة المخرج أحمد المهدي، صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض.


وقال صفي، في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "المخرج أحمد المهدي قضى فترة بالمستشفى قبل وفاته".


المخرج الراحل قام بإخراج عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقى وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.


بدأ "المهدي" مشواره الفني عام 1997، وأخرج عدد من الأغانى المصورة لعدد من الفنانين أبرزهم: أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل كفورى، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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