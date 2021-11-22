لقاء عفوي يجمع دانييلا رحمة بـ عبد المنعم عمايري - صور

الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة المتابعين مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بالممثل السوري عبد المنعم عمايري عن طريق الصدفة البحتة، وعلقت: "صدفة جمعتني بالاستاذ عبدالمنعم عمايري بموقع التصوير.

اضافة اعلان

وظهرت دانييلا كعادتها بعفويتها الطبيعية، إذ بدت السعادة على وجهها، وبدى واضح الإنسجام والتفاهم بينهما من خلال الضحكات التي بدت في الصورة. ونالت إعجاب المتابعين الذين تمنوا أن يجتمع الثنائي بعمل مشترك.

المصدر - الفن