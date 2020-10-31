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السبت، 31-10-2020 03:15 م

لقربه من الدببة .. محمد رمضان يثير قلق متابعيه

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" مقطع فيديو له من داخل احدى حدائق الحيوانات حيث بدا قريب من الدببة ما اثار قلق متابعيه.

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وقد ظهر رمضان برفقة مجموعة من الاشخاص وهو يقوم بإطعام دب بيده .

 

 

المصدر : صدى البلد 

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