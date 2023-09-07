لقطات دامية .. لحظة وقوع الحادث المروع الذي اودى بحياة الشهير علي الاتات في لبنان -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل في لبنان مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث السير المروع الذي اودى بحياة نجل خبير الاعشاب الشهير عبر مواقع التواصل زين الاتات .
وبالتفاصيل ، تعرض الشاب علي الاتات، مساء الاثنين ، ابن خبير الاعشاب زين الاتات، لحادث سير مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "باغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف دخل على اثره المستشفى، ليفارق الحياة بعد ايام متأثرا بإصابته.
🛑تحذير مشهد عنيف - فيديو حادث السير الذي ذهب ضحيته علي زين الاتات#لبنان #حادث_سير #موت pic.twitter.com/tEXzy8j02T— موقع النبطية (@Nabatiehorg) September 4, 2023
توفي الشاب علي إبن خبير الاعشاب اللبناني #زين_الأتات بعد تعرضه لحادث مروع في منطقة #فردان، مساء اليوم في مستشفى #كليمنصو الطبي في بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام، حيث انقلبت به دراجة “بغي” كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف. pic.twitter.com/o7rRqXGPMx— كواليس بيروت - Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) September 4, 2023