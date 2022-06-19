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الأحد، 19-06-2022 02:31 م

لقطات متداولة من حفل الفنانة نانسي عجرم في العقبة

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الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليلة أمس السبت حفلا غنائيا بواحة إيلا في العقبة .

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وشهد الحفل حضوراً كبيراً 
وتداول متابعون صوراً ومقاطع فيديو من الحفل  عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

 

 

 

 




 

 


 

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