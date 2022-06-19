لقطات متداولة من حفل الفنانة نانسي عجرم في العقبة

الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليلة أمس السبت حفلا غنائيا بواحة إيلا في العقبة .
وشهد الحفل حضوراً كبيراً
وتداول متابعون صوراً ومقاطع فيديو من الحفل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
جمهور ملكة البوب العربي نانسي عجرم في العقبة الاردن ❤️🔥#نانسي_في_العقبة pic.twitter.com/3e0VbByPqD— Gorgeous Nancy (@Gorgeous__Nancy) June 18, 2022
Queen of Arab pop 😍 🔥#نانسي_في_العقبه #نانسي_عجرم pic.twitter.com/SepGyWBp0S— صهيب (@sohaib962) June 18, 2022
#نانسي_عجرم تضيئ ليل #العقبة الأردنية بحفل ضخم وإطلالة نارية ساحرة.. #نانسي_في_الاردن @NancyAjram pic.twitter.com/sDwMYqFRRX— Bila Rakaba (@BilaRakaba) June 18, 2022
بدون مبالغة أحلى حفلة بمسيرة نانسي عجرم الفنية داخل الأردن 🇯🇴❤️🔥#نانسي_في_العقبة @NancyAjrampic.twitter.com/EgsCFXreWd— 🇯🇴 براء (@Bara_Alsadi) June 18, 2022