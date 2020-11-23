للأسبوع الثاني على التوالي.. فيلم Freaky يتصدر بوكس أوفيس

الوكيل الإخباري _ تصدر فيلم Freaky لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس للأسبوع الثاني على التوالي وقد بلغت ايراداته مليونا و220 الف دولار امريكي، حيث يعرض في 2000 صالة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.





وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.





وقد تقدم فيلم war with Grand pa عدة مراكز بعد تراجعه الأسابيع الماضية ليحتل المركز الثاني، محققًا إيرادات 733 الف دولار.



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المصدر : صدى البلد

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